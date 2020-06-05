Samsun'daki dev bankanın çağrı merkezinde koronavirüs şoku!

Samsun'daki dev bankanın çağrı merkezi çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, iş yeri süresiz kapatılırken, çalışanların evden çalışma sistemine geçtiği belirtildi.

Şehrin yerel medyasının haberine göre Ziraat Bankası çağrı merkezinde çalışan 19 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine çağrı merkezi çalışanlarına yapılan testler sonucunda 9 kişinin daha virüs taşıdığı belirlendi. Testleri pozitif çıkan 28 çağrı merkezi çalışanı Gazi Devlet hastanesine kaldırılırken, çağrı merkezi Samsun İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirsiz süreliğine kapatıldı.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLERİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çağrı merkezinde çalışan 250 kişi bu karar üzerine evlerine gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri 28 kişinin temas ettiği kişiler ve ailelerinin durumunu belirlemek için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan çağrı merkezi çalışanlarının tedavilerine başlanırken, bir çalışanın durumunun ağır olduğu iddia edildi.