Samsun’daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri

Samsun Valisi Orhan Tavlı, okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak geleceğin teminatı olarak görülen çocukların her türlü olumsuzluktan korumak için çaba sarf ettiklerini ve okullarda emniyet ile jandarma ekiplerini görevlendirdiklerini...

İhlas Haber Ajansı
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Samsun’daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri

Samsun Valisi Orhan Tavlı, okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak geleceğin teminatı olarak görülen çocukların her türlü olumsuzluktan korumak için çaba sarf ettiklerini ve okullarda emniyet ile jandarma ekiplerini görevlendirdiklerini belirtti.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan hazırlıklar ile genel asayiş ve tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan V. SG Binbaşı Selçuk Konur'un katımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Samsun'da eğitim-öğretimin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için ilgili tüm kurumlar tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak geleceğin teminatı olarak görülen çocukların her türlü olumsuzluktan korumak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Vali Orhan Tavlı, bu doğrultuda Samsun genelinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 390 okuldan il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve komiser sınıfından 77 sorumlu amirin kontrolünde 38 okulda 38 sabit okul kolluk görevlisi, 352 okulda ise 274 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 234 okulun giriş-çıkışlarını sağlamak amacıyla da 94 ekip görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca il genelinde bulunan 390 okuldan 38 okulun 1. ve 2. öncelik dereceli, 153 okulun 3. öncelik dereceli, 199 okulun da 4. öncelik dereceli olarak değerlendirildiğini ifade eden Vali Tavlı, il merkezi polis sorumluluk bölgesinde ise 188 okulda 64 sorumlu amir, 38 okulda 38 sabit okul kolluk görevlisi, 150 okulda 93 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 76 okulun giriş-çıkışlarını sağlamak amacıyla 41 ekip görevlendirilmesinin yapıldığını açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 410 okuldan 20 okulun 3. öncelik dereceli, 390 okulun ise 4. öncelik dereceli olarak değerlendirildiğini ve 186 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildiğinin altını çizen Vali Tavlı, 17 ilçe jandarma komutanı ve 30 karakol komutanının emir komutasında 20 trafik timi ve 58 asayiş timi olmak üzere toplam 278 personelin katılımıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılında okul servis araçlarına yönelik trafik denetimlerinin de devam edeceğini söyleyen Vali Tavlı, öğrencilerin okullarına ve evlerine güven içerisinde ulaşmalarını sağlamak için denetimlerin yanı sıra eğitim faaliyetleri de yürüteceklerini belirterek, servis sürücülerinden ailelerinden emanet aldıkları çocukları güvenliği noktasında dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Vali Tavlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından Samsun genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin de devam edeceğini açıkladı.

Vali Tavlı, okul çevresindeki esnaflarla da güvenli eğitim konusunda birlikte çalışmalar yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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