Samsun’daki selin bilançosu ortaya çıkıyor

Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 23-24 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili tüm kurumların hasar tespit çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

23-24 Ağustos tarihlerinde Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınının ardından sahada hasar tespiti ve diğer çalışmalar mesai ve zaman mefhumu gözetilmeksizin aralıksız sürüyor. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada kurumların yaptığı faaliyetler kalem kalem belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Çalışmalar doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz sahada hasar tespit hizmet grubu olarak; Terme ilçesinde 34 mahallede 2 adet yıkık (ahır ve samanlık), 5 adet ağır hasarlı, 8 adet az hasarlı ve 404 adet hasarsız olmak üzere toplam 419 yapıda hasar tespiti yapılmıştır. Salıpazarı ilçesinde ise 11 mahallede 1 adet yıkık (konut), 11 adet ağır hasarlı, 17 adet az hasarlı ve 13 adet hasarsız olmak üzere toplam 42 yapıda hasar tespiti yapılmıştır. Tespit çalışmaları devam etmektedir. Samsun Defterdarlığı zarar tespit hizmet grubu olarak; Terme ilçesinde 304 konutta, 161 iş yerinde zarar tespiti yapılmıştır. Salıpazarı ilçesinde ise 5 konutta, 4 iş yerinde zarar tespiti yapılmıştır. Tespit çalışmaları devam etmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarım arazilerindeki zarar tespit çalışmalarında; Terme ilçesinde bir önceki sel afeti tespitlerini il ve ilçe müdürlüklerimize ait 7 araçla tamamlanmış olup, akabinde yeniden olan sel sonrası tekrar çalışmalara devam edilmiştir. Bu doğrultuda Salıpazarı ilçemizde il ve ilçe müdürlüğümüze ait 4 araç, ziraat odasının temin ettiği 4 araç ve toplam 8 araç tespit görevi yaptı. Salıpazarı'nda 4 araç tespit çalışmalarına devam etmektedir. Terme ilçemizde ise saha çalışmaları devam etmektedir. Bu tespit çalışmalarında il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personelleri görev yapmaktadır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz heyelan etütleri kapsamında; Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme olmak üzere 4 ilçede 36 mahallede 76 lokasyonda inceleme yapılmıştır. Çarşamba ilçesinde; 1 mahallede 1 lokasyonda inceleme yapılmış nakil edilen konut yoktur. Ayvacık ilçesinde; 5 mahallede 6 lokasyonda inceleme yapılmış, 1 konut nakledilmiştir. Salıpazarı ilçesinde; 13 mahallede 29 lokasyonda inceleme yapılmış 12 konut, 2 ahır nakil edilmiştir. Terme ilçesinde; 17 mahallede 40 lokasyonda inceleme yapılmış olup 1 konut nakil edilmiştir. Toplam; 14 konut, 2 ahır nakil edilmiştir. İncelemeler devam etmektedir" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada diğer kurumların yaptığı faaliyetler hakkında da şu bilgiler verildi:

"Kızılay beslenme hizmeti kapsamında; Terme ilçemize, 2 bin 720 kişilik pide-kumanya, 700 adet soğuk içecek, 500 adet sıcak içecek, 3 bin 210 adet su (0,5 lt), 11 bin 500 adet su (1,5 lt), 2 bin 312 adet su ( 5 lt ), 130 adet kavurma, 615 adet battaniye, 610 adet yatak, 250 adet hijyen seti, 550 adet gıda kolisi ve bin 500 adet ikram malzemesi dağıtılmıştır. Çarşamba ilçemize, 300 kişilik pide, 300 adet soğuk içecek, 60 adet battaniye, 60 adet yatak, 60 adet gıda kolisi dağıtılmıştır. Salıpazarı ilçemize, 600 kişilik pide, 600 adet soğuk içecek, 180 adet battaniye, 200 adet su ( 5 lt ) ve 100 adet gıda kolisi dağıtımı yapılmıştır. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü; sahada her gün çalışan 16 araç ve iş makineleri ile çalışmalara devam etmektedir. SASKİ'ye ait sahada çalışan iş makineleri; vidanjör 10 adet, iş makinesi 4 adet, binek araç 2 adet, 4x4 pikap 3 adet, su tankeri 4 adet, kamyon 5 adet, jsb kepçe 2 adet, paletli ekskavatör 3 adet ve hidromek kazıcı yükleyici 1 adet olmak üzere toplam 34 adet araçla çalışmalara devam etmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait sahada çalışan iş makineleri ise; Terme ilçemizde 2 adet paletli ekskavatör, 1 adet lastikli ekskavatör, 2 adet greyder, 4 adet traktör beko,1 adet mini case, 1 adet su tankeri, 1 adet makine taşıyıcı tır, 6 adet kamyon olmak üzere 18 adet makine Büyükşehir Belediyesinden, Dibekli, Akçakaracalı, Çangallar, Akbucak, Kocaman, Çardak, Şuayıp, Evci, Yalı, Çağlayan, Oğuzlu, Gündoğdu, Fatih, Kesikkaya, Ambartepe, Örencik, İlimdağ, İmanalisi, Erenköy, Köybucağı ve Yüksekyayla Mahalleleri olmak üzere toplam 21 mahallede sel sonucu tahrip olan ve heyelan sonucu kapanan yollarda 23-30 Ağustos 2019 tarihlerinde heyelan kaldırma yol açma ve su tahliye çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca sel sonucu mağdur olan vatandaşlarımıza da kurtarma işlemleri konusunda yardımcı olunmuştur. Salıpazarı ilçemizde ise; 1 adet paletli ekskavatör, 2 adet lastikli ekskavatör, 2 adet greyder, 5 adet traktör beko, 1 adet mini case, 3 adet su tankeri, 1 adet makine taşıyıcı tır, 2 adet lastik tekerlekli yükleyici, 3 adet kamyon olmak üzere 20 adet makine Büyükşehir Belediyesinden Çağlayan, Yeşil, Konakören, Kuşçuğaz, Karacaören, Suluca, Yayla, Kırgıl, Yenidoğan, Tahnal, Fındıklı, Suluca, Karayonca, Kalfalı, Tacalan, Kızılot, Alanyaykın Mahalleri ve Salıpazarı merkezinde sel sonucu tahrip olan ve heyelan sonucu kapanan yollarda 23-30 Ağustos 2019 tarihlerinde heyelan kaldırma yol açma ve su tahliye çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca sel sonucu mağdur olan vatandaşlarımıza da kurtarma işlemleri konusunda yardımcı olunmuştur. Çalışmalara devam edilmektedir. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü; sahada her gün çalışan 10 araç ve iş makineleri ile çalışmalara devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca meydana gelen sel ve su baskını afeti için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 5 milyon TL acil yardım ödeneği talebinde bulunulduğu, kısa zamanda vatandaşların yaralarının sarılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA