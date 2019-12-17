Samsung artık Türkiye’ye cep telefonu getirmeyecek!
Google ve Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Android lisansı iptal edilmişti. Bu haber üzerine Samsung'un artık Türkiye'ye yeni cihaz sevkıyatında bulunmayacağı belirtildi. 16 Aralık yani dün itibari ile Türkiye'ye Samsung model telefonların getirilemeyeceği öğrenildi.
Rekabet Kurumu ile Google arasındaki anlaşmazlık sonucu Android lisansının iptal edilmesinin ardından Samsung'un Türkiye'ye yeni cihaz sevkıyatını durdurduğu belirtildi. Şirketin 16 Aralık (dün) itibariyle Türkiye'ye telefon modellerini getirmeyeceği öğrenildi. Samsung'dan konuyla ilgili detaylı bir açıklama bekleniyor. Samsung'un Google ile Rekabet Kurumu arasındaki sorun çözülene kadar Türkiye'ye yeni telefon getirmemesi bekleniyor.
Ayrıntılar yolda...
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