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Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleri

Samsung'un önümüzdeki yılın başında tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi Galaxy s22 ailesi teknoloji tutkunlarını meraklandırdı. Fiyatı merak eden vatandaşlar internette Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleri aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleri

Dünyanın en önemli telefon üreticilerinden biri olan Samsung'un yeni amiral gemisi henüz çıkmadan adından söz ettirmeye başladı. Fiyatı oldukça merak konusu olan telefonun birtakım özellikleri ve tahmini fiyat aralığı ortaya çıktı. Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen telefon için merakla bekleyen vatandaşlar internet arama motorlarında Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleri aramaya başladı. İşte Samsung Galaxy S22 ailesin hakkındaki bilgiler...

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA FİYAT

Samsung'un yeni çıkaracağı telefon için 3 ayrı seçenek üreteceği öğrenildi. Buna göre Güney Koreli teknoloji firması bu seri için Galaxy S22, Galaxy s22 Plus ve Galaxy s22 Ultra modellerini kullanıcılarına sunacak. Bu kapsamda serinin en donanımlı telefonu olacak Galaxy s22 Ultra'nın fiyatının 1299 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Ülkemizdeki fiyatı henüz belli olmayan bu modelin 20 bin TL civarında olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleri

SAMSUNG GALAXY S22 FİYAT, ÖZELLİKLERİ

Ocak ayının sonunda veya önümüzdeki Şubat ayında galasının yapılacağı tahmin edilen Galaxy s22 ailesinin en düşük modeli olarak sunulacak Galaxy s22'nin 799 dolarlık bir fiyatının olacağı tahmin ediliyor. Ülkemize gelirken vergilerle birlikte bu fiyatın daha da artması bekleniyor.

Galaxy s22 ailesinin özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 8.81 inç LTPO
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 898
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 108 Megapiksel +12 +10+10 Megapiksel
Ön Kamera: 16 Megapiksel Çözünülürlük
Pil: 5.000 mAh pil (45W hızlı şarj)
Yazılım: Android 12 Samsung One UI 4

Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleri

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