Samsung Galaxy Z Flip ön satışları beklemedi bile! Satışlar başladı

Samsung’un geçtiğimiz Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği etkinlikte en çok dikkat çeken modeli Galaxy Z Flip olmuştu. Güney Koreli şirketin Galaxy Fold’un ardından 2. katlanabilir ekranlı modeli olan Galaxy Z Flip, tasarımı, ergonomisi ve teknik özellikleriyle teknoloji tutkunlarının beğenisini kazandı.

Etkinlik sonrası ülkemizde de 13.499 TL ön sipariş fiyatıyla satışa sunulan telefon, Güney Kore’de ilk sahiplerini buldu. Samsung’un etkinlik akşamı Kore’nin Seul kentinde yer alan Digital Plaza mağazasında belli sayıda Z Flip modelini satışa sunduğu belirtildi.

STOKLAR BİR DAHA YENİLENECEK

Yaklaşık olarak 900 adet Galaxy Z Flip modelinin kısa sürede tükendiği ve stokların önümüzdeki günlerde tekrardan yenileneceği belirtildi.

Galaxy Z Flip’in Güney Kore’deki fiyatı yaklaşık olarak 1.65 milyon Kore Wonu. Yani günlük kur ile 1395 ABD doları. Ülkemizdeki fiyatı ise 13.499 TL yani günlük kur ile 2234 ABD doları.

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Açık konuşmak gerekirse Samsung’un Z Flip modelini ülkemizde beklenenin üzerinde bir fiyattan satışa sunduğunu söyleyebiliriz. Eğer etiket biraz daha uygun olsaydı, sektöre getirdiği yeni soluk sayesinde Z Flip modelinin başarılı olması beklenebilirdi. Fakat günümüz şartlarında genel kitlenin bir telefon için 13.499 gibi absürt bir fiyatı ödemesi çok da olası görünmüyor. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.