Samsung Galaxy Z Fold 3 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Galaxy Z Fold 2'de özellik gibi Galaxy Z Fold 3'te de yatay katlanabilen özellik en başta gelirken içerisinde 7,6 inç 4K 120 Hz AMOLED ekran bulunuyor. Dış tarafta 6,2 inç büyüklüğünde 120 Hz 4K AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 3, Corning Gorilla Glasss Victus ile korunuyor.

Altı kamera özelliğine sahip olan telefon, ekranlarında S Pen desteği sağlıyor. Performans olarak bakıldığında telefonda Snapdragon 888 yonga seti, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor.

Galaxy Z Fold 3'ün kameraları sırasıyla 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı + 12 MP telefoto lensten oluşuyor.

Galaxy Z Fold 3'ün diğer özellikleri sırasıyla şu şekilde;

Batarya: 4400 mAh

Ağırlık: 271 gram

Bağlantı: Dual SIM, 5G

İşletim Sistemi: Android 11, ONE UI

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 FİYATI NE KADAR?

Üç farklı renk seçeneği ile kullanıcılar ile buluşan Samsung Galaxy Z Fold 3 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dahil 21 bin 999 TL olarak belirlendi. 1 Eylül'den itibaren ön satışa Türkiye'de ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Fold 3, 22 Eylül'den itibaren de piyasaya sunulacak.