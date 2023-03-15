Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu

Samsung, yepyeni Galaxy A Serisi ile mobil dünyanın en son yeniliklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy A Serisi’ne eklenen yeni Galaxy A14, A34 5G ve A54 5G, kullanıcılara daha gerçekçi ve net videolar çekme, doğal güneş ışığında dahi ekranı daha net görebilme olanağı sunuyor. Aynı zamanda Galaxy A Serisi kullanıcıları geliştirilen pil ömrü sayesinde cihazlarıyla artık daha da uzun vakit geçirebilecek.

Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G, en parlak ışıkta dahi net görüntüler sunarken, Samsung Galaxy’nin devrim niteliğindeki Nightography ve yapay zekâ özelliklerini kullanıyor. Galaxy A54 5G, 32MP ön kamerasıyla en ince ayrıntıları dahi yakalayarak, mükemmel selfie’ler çekmeyi ya da ultra akıcı görüntülü konuşmalar yapmayı mümkün kılıyor.

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Yeni Galaxy A Serisi ile nefes kesici netlikte videolar çekmek de mümkün. Optik görüntü sabitleyici (OIS) ve video dijital görüntü sabitleme (VDIS) sayesinde görüntülerde titreme ve bulanıklık sorunu ortadan kalkıyor. El titremesi veya hareket halinde oluşabilecek olumsuz durumlarda dahi kullanıcılar en net içerikleri elde edebilecek.

GALAXY’NİN DEVRİM NİTELİĞİNDE YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİNİ KULLANIYOR

Karanlıkta veya düşük ışıkta çekim yapmayı seven maceracı kullanıcıların yardımına koşan Gece Modu ise kameranın piksel boyutunu artırarak daha fazla ayrıntı yakalayabiliyor. Galaxy A Serisi’nin gelişmiş görüntü düzenleme araçlarıyla kullanıcılar istenmeyen gölgeleri veya yansımaları görüntüden silebiliyor.

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Yeni Galaxy A54 5G’de 6,4 inç, Galaxy A34 5G’de ise 6,6 inç olmak üzere her iki cihazda da Süper AMOLED ekran yer alıyor. 1000nit ekran parlaklığına sahip her iki cihazın ekranında dış mekânda ve özellikle güneş ışığı altında görüntüleme deneyimi için geliştirmeler yapıldı. Gelişmiş Görüntü İyileştirme ve 120Hz ekran yenileme hızıyla, cihaz ekranı farklı ışık koşullarına hızlıca geçildiğinde daha gerçekçi ve akıcı ekran geçişleri sağlıyor.

Yeni Galaxy A34, MTK Dimensity 1080 işlemcisi ile gelirken, 8 GB RAM 128 GB hafıza seçeneği ile sunulacak. Yeni Galaxy A54 ise yeni Exynos 1380 işlemcisi ile 8 GB RAM 128 GB ve 256 GB hafızalı versiyonları ile kullanıcıları bekliyor.

Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G aynı zamanda dört nesil boyunca işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar en gelişmiş yazılıma ve güvenliğe erişebilecek ve akıllı telefonlarını yıllar boyunca kullanabilecek.

SAMSUNG 50MP ANA KAMERASI İLE BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR

-Yeni Galaxy A14, 5000mAh’lik bataryası ve 50MP ana kamerası ile beklentileri karşılıyor

Yeni Galaxy A Serisi’nin en yeni üyelerinden Galaxy A14 ise, sekiz çekirdekli yeni işlemcisi Exynos 850-Nacho’nun yanı sıra 6.6 inçlik, 60 Hz ekran yenileme hızı sunan FHD+ ekranla kullanıcılara üst düzey görüntüleme deneyimi vadediyor. Galaxy A14’ün yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, her koşulda en iyi görüntüleri yakalamaya imkan tanıyor.

Galaxy A14’ün Ultra Geniş Açılı Kamerası, en muhteşem manzaraları yakalamayı mümkün kılıyor. 50MP Ana Kamera ile tüm renkleri ve Makro Kamera ile en küçük detayları dahi kullanıcılara aktarabiliyor. Cihazın 13MP’lik Ön Kamerası tıpkı gerçek hayattaki gibi selfieler çekmeye fırsat sunuyor. Yeni Galaxy A14, Açık Yeşil, Siyah ve Gümüş renk seçenekleri ile sunulacak olup, 2 yıl boyunca işletim sistemi, 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

Samsung, Galaxy A54 5G, A34 5G ve A14 kullanıcılara, en iyi güvenlik ayarları için Güvenlik ve Gizlilik Panosu erişimi sunuyor. Pano üzerinde kullanıcılar uygulamaların verilerini izlediğini kolayca görüntüleyebiliyor ve istemedikleri veri paylaşımlarına basit yöntemlerle son verebiliyor. Kullanıcılar, hassas ve kişisel bilgilerin olduğu önemli belgeleri en yüksek gizlilik ve denetim seviyesinde paylaşmak istediğindeyse Private Share özelliğini kullanabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar yalnızca kendi belirledikleri kişilerle, zaman sınırı koyarak ve ekran görüntüsüne izin verilmeden dosya paylaşabiliyor.

Samsung Electronics Mobil Deneyim Başkanı TM Roh, yeni Galaxy A Serisi ile ilgili “Mobil cihazlar ve sundukları deneyim, günlük yaşamlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Samsung olarak, yeni Galaxy A Serisi ile dünyanın her yerinden kullanıcılarımızın geliştirdiğimiz dönüştürücü inovasyonlara yaygın olarak erişebilmesini sağlıyoruz.” dedi.

ONEDRİVE’DE DEPOLAYARAK, CİHAZLARINDAN ERİŞEBİLECEK

Galaxy A54 5G, A34 5G ve A14 cihazlar Samsung Galaxy ekosistemiyle uyumlu olduğundan, cihazlar arası kusursuz bağlantı sağlanıyor. Kullanıcılar altı aylık ücretsiz Microsoft 365 Basic üyeliğiyle fotoğraflarını OneDrive’de depolayarak, cihazlarından erişebilecek.

Galaxy A54 5G, Siyah, Beyaz ve Açık Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Galaxy A34 5G ise Siyah, Gümüş ve Açık Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Yeni Galaxy A54 5G, A34 5G Türkiye’de 21 Mart tarihinden itibaren, Galaxy A14 ise 15 Mart tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

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