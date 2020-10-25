Güney Kore menşeili teknoloji devi Samsung, Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Lee'nin oğlu ve Samsung'un fiili yöneticisi Lee Jae-yong, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniye 2014'ten bu yana tedavi gören babasının bugün hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Peki, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizde...

LEE KUN-HEE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Lee Kun-hee d. 9 Ocak 1942 yılında Uiryeong, Japonya'da dünyaya geldi. Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Güney Koreli işadamı ve Samsung'un kurucusu Lee Byung-chul'un üçüncü oğludur. Lee Kun-hee'nin tahmini 40,8 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin kişileri arasındadır.

1968 yılında Samsung'a katıldı ve Aralık 1987 tarihinde babası Lee Byung-chul'un ölümünün ardından şirketin başına geçti.

Lee Kun-hee'nin önderliğinde Samsung, ucuz ürünler üreten bir şirketten büyük bir uluslararası güce ve dünya çapında en önemli Asya markalarından birine dönüştü. Grubun iştiraklerinden biri olan Samsung Electronics, günümüzde dünyanın lider yarı iletken geliştiricileri ve üreticilerinden biridir ve 2007 yılında Fortune dergisinin dünyanın en büyük 100 şirketi listesinde yer aldı.

Samsung'un düşük fon skandalı nedeniyle Nisan 2008 tarihinde istifa etse de 24 Mart 2010'da tekrar şirketin başına geçti. 2014 yılında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2014 yılında Lee Kun-hee, oğlu Lee Jae-yong ile birlikte Forbes Dergisi tarafından dünyanın 35. en güçlü kişisi ve en güçlü Koreli ilan edildi.

NEDEN ÖLDÜ?

78 yaşında hayata gözlerini yuman Lee Kun-hee, 2014 yılında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren tedavi gören Lee Kun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.