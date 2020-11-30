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Samsung'un yeni projesine sayım başladı! "Neon" çok yakıda akıllı telefonlarda olacak

Samsung Firmasının yeni projesi olan gerçek bir insandan ayırt edilemeyecek olan sanal insanı "NEON" gelecek ay Galaxy cihazlarda kullanıma sunulacak.

Samsung'un yeni projesine sayım başladı! "Neon" çok yakıda akıllı telefonlarda olacak

Samsung, NEON adı verilen gerçeğe yakın sanal insanı bu yılın başlarında CES 2020 esnasına ortaya çıkarmıştı. Firma açıklamasından bu yana ekranda bizlere yardımcı olacak bir nevi sanal asistan olan NEON için bankacılık, haberler ve perakende sektörleri de dahil olmak üzere birçok kullanım örneğini sergiledi. NEON'u çok yakında akıllı telefonlarda da kullanılacağını da duyurdu.

STAR Labs CEO'su ve Başkanı Pranav Mistry, Twitter'da şu anda akıllı telefonunda NEON kullandığını ve şirketin şu anda yapay insanlarını akıllı telefonlarda test ettiğini belirtti.  Söylenenlere göre, Samsung, Aralık 2020'de Galaxy akıllı telefonlarında NEON'u sergileyebilir.

NEON'ların,  Galaxy cihazlarına önceden yüklenmiş bir uygulama olarak gelip gelmeyeceği ve başka markaların cihazlarında bulunup bulunmayacağı konusunda Samsung'dan henüz net bir bilgi gelemedi. NEON'lar STAR Labs'ın Core R3 ve SPECTRA teknolojileriyle destekleniyor. SPECTRA, hazır olduğunda Turing testini geçebileceğini iddia ettiği Core R3'e duygular, zeka, öğrenme ve bellek ekliyor.  NEON'lar, canlılardan ayırt edilemeyen yapay zeka tarafından oluşturulmuş "sanal avatarlara" sahip ve her birinin kendi benzersiz kişiliği bulunuyor. Samsung'un web sitesinde, yapay insanların kullanıcının isteğine göre şekillenebileceği yer alıyor.

Samsung'un yeni projesine sayım başladı! Neon çok yakıda akıllı telefonlarda olacak

Samsung'un yeni projesine sayım başladı! Neon çok yakıda akıllı telefonlarda olacak

Kaynak:Chiponline

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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