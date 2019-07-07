Samsunlu pehlivan Kırkpınar’da başaltı pehlivanı oldu

SAMSUN (İHA) – 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı final müsabakasında Yalçın Öncül'ü yenen Samsunlu pehlivan Özkan Yılmaz, Başaltı pehlivanı oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'nda birçok başpehlivanın yanı sıra alt gruplarda da müsabakalar devam etti. Samsunlu güreşçi eski Kırkpınar Başpehlivanı ve geçen senenin finalisti Şaban Yılmaz, bu sezon son 16 turunda geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'ya yenilerek, güreşlere veda etti. Şaban Yılmaz'ın yeğeni Özkan Yılmaz, amcasının aksine Başaltı finallerinde rakibi Yalçın Öncül'ü yenerek başpehlivan olma hakkı kazandı.

Özkan Yılmaz, böylece seneye Kırkpınar'da başpehlivan kategorisinde güreşmeye hak kazandı.

Kaynak: İHA