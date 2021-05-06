İçişleri Bakanlığından Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu açıklaması!Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!SON DAKİKA! Alman Bakan Maas'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimizAkhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk! Öğrenci topluluğunun başkanlığına Müslüman bir öğrenci seçildiBeypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Gazze'de tütsülenmiş Ringa balığı bayram sofralarını süsleyecekAmbalaj Sanayicileri Derneği Başkanı atık ithalatını değerlendirdi1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımıştı! Dışişleri Bakanlığından Letonya'ya sert eleştiri!Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı, yeni bir üst geçit inşa edilecek
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Hıdırellez için Atakum Sahili'ne gelen vatandaşlar, gün doğumunda dileklerini kumlara çizdi

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Hızır ile İlyas peygamberlerin yılda bir kez buluştukları gün olduğu sayılan ve dileklerin kabul olduğuna inanılan Hıdırellez nedeniyle Atakum ilçesinde vatandaşlar gece saat 04.00'ten itibaren sahile gelmeye başladı ve gün doğumunu bekledi.

Gün doğumunda sahile toplananlar, "Her şeyin başı sağlık" diyerek dileklerini kumun üzerine yazarken, para, evlilik, ev, araba gibi istekler de kuma kazındı.

Sahile gelenlerin bir kısmı dua ederken bazıları da dileklerini yazdığı kağıtları denize attı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittiler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT