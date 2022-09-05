Samsunspor 0 - 1 Manisa FK | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 4. hafta maçında Samsunspor ile Manisa FK karşılaştı. Manisa FK mücadeleyi Ayberk Karapo'nun 88.dakikada attığı golle 1- 0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Samsunspor 0 - 1 Manisa FK | MAÇ SONUCU

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat)

Manisa FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 71 Stark), Gakpa (Dk. 71 Grezda) Batuhan Kör (Dk. 58 Adem Büyük), Diallo (Dk. 90+4 Alioune Ba), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu

Gol: Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mücahit Albayrak, Dk. 24 Yusuf Abdioğlu, Dk. 76 Osman Çelik, Dk. 80 Sarp Ekinci, Dk. 84 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Domgjonas, Dk. 65 Diallo, Dk. 72 Grezda (Manisa FK)

Samsunspor 0 - 1 Manisa FK | MAÇ SONUCU Samsunspor 0 - 1 Manisa FK | MAÇ SONUCU

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