Samsunspor 1-1 Boluspor | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. 22. dakikada Yasin Öztekin'in kaydettiği golle öne geçen Samsunspor'a, Boluspor'dan D. Bregu 26. dakikada cevap verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmayınca müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 26'ya yükseltirken, Boluspor ise 21 puana çıktı.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.