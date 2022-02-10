Mürettip ne demek, TDK'ya göre Mürettip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı?Son dakika | AYT ve TYT sınavına girecek öğrencilere müjde! Baraj puanları uygulaması kaldırıldı!Samsunspor 1 – 1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti"Bizden geçti" diyen Hülya Avşar'ın 'lezbiyenlik' itirafı olay yarattı! "Sevgililer günü diye illa ki erkek mi olması lazım?"Muit ne demek, TDK'ya göre Muit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıOğlum dizisiyle ekrana dönüş yapmıştı! Songül Öden'den kötü haber geldi!On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Samsunspor 1 – 1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

Samsunspor 1 – 1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane atarken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.

Samsunspor 1 – 1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane kaydederken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.

Bu skorun ardından ev sahibinin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve 35 puana yükseldi. Bursaspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıkarken 24 puana ulaştı.

Ligin 25. haftasında Samsunspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bursaspor ise evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT