Samsunspor 1 – 1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane atarken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.

A+ A-