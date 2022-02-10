Samsunspor 1 – 1 Bursaspor | Maç sonucu, özeti
TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane atarken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.
Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane kaydederken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.
Bu skorun ardından ev sahibinin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve 35 puana yükseldi. Bursaspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıkarken 24 puana ulaştı.
Ligin 25. haftasında Samsunspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bursaspor ise evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.