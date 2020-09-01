Samsunspor - 1922 Konyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'e yükselen ve şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçının ardından bir hazırlık maçına daha çıkıyor. Trabzonspor'u 2-1 yenerek yeni sezon için iyi bir görünüm veren Samsunpor, hazırlık maçında 1922 Konyaspor maçıyla hazırlıklarına devam edecek. TFF 2. Lig'de mücadele eden 1922 Konyaspor, önümüzdeki sezon kendisini 1. Lig'e çıkarmayı umuyor. Peki, Samsunspor - 1922 Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Samsunspor ve 1922 Konyaspor arasında oynanacak hazırlık maçı, 3 Eylül Perşembe gününde saat 18.00'da başlama vuruşunu gerçekleştirecek. Karşılaşma, 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Maç Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve 1922 Konyaspor maçını yayınlayacak herhangi bir kanal şu an için bulunmuyor. Karşılaşma hakkında detaylı bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.