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Samsunspor 2 - 1 Altınordu | Maç sonucu

Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, maçı kazanarak matematiksel olarak rahatladıklarını söyledi.

Samsunspor 2 - 1 Altınordu | Maç sonucu

Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, maçı kazanarak matematiksel olarak rahatladıklarını söyledi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kapluhan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Melih Altınkulıç, Hasan Kılıç, Savicevic, Ensar Arslan (Dk. 46 Tallo), Polat Yaldır (Dk. 67 Melih Okutan), Moryke Fofana, Tomane

Altınordu: Ali Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 75 Yusuf Can Esendemir), Kürşad Sürmeli, Recep Aydın (Dk. 75 Muzaffer Kocaer), Feyttullah Gürlük (Dk. 71 Anıl Arıcıoğlu), Şeref Özcan (Dk. 85 Furkan Metin), Metehan Yılmaz (DK. 46 Sami Satılmış), Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 31 Feyttullah Gürlük, (Altınordu), Dk. 33 Fofana, Dk. 90+3 Tallo (Samsunspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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