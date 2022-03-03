Samsunspor 2 – 4 Menemenspor | Maç sonucu Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Menemenspor'u konuk eden Samsunspor iki kez öne geçtiği maçta rakibine 4-2 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.

A+ A-

Stat: 19 Mayıs Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk Samsunspor: Aylut Özer , Talha Ulvan (Kayamba dk. 71 ), Sheldon Bateau , Osman Çelik , Hüseyin Öztürk (Soner dk. 46 ), Hasan Kılıç , Cihan Kahraman (Berk dk. 71 ), Yasin Öztekin , Tolcay Ciğerci (Tallo dk. 75 ), Moryke Fofana , Tomane Yedekler: Alp, Yunus, Recep, Ensar, Melih, Polat Teknik Direktör: Fuat Çapa Menemenspor: Batuhan Şen , Sinan Akgöl , Kerem Paykoç , Seyfettin Yaşar , Emre Adıgüzel , Abdoulaye Cisse , Himmet Ertürk (Mahmut dk. 90+2 ?), Mahamadou Ba , Abdullah Aydın (Cem dk. 89 ?), Batuhan Kırdaroğlu (Gomes dk. 73 ), Ahmet Sagat (Kehinde dk. 89 ?) Yedekler: Murat, Sabbah, Emre Özer, Harisson, Emir Teknik Direktör: Cenk Laleci Goller: Tomane (dk. 5), Seyfettin (dk. 34 k.k.) (Samsunspor), Cisse (dk. 10), Ahmet (dk. 45 pen., dk. 82), Emre (dk. 54) (Menemenspor) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Yılport SamsunsporMenemensporSpor Toto 1.Lig