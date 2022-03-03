Samsunspor 2 – 4 Menemenspor | Maç sonucu
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Menemenspor'u konuk eden Samsunspor iki kez öne geçtiği maçta rakibine 4-2 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk
Samsunspor: Aylut Özer , Talha Ulvan (Kayamba dk. 71 ), Sheldon Bateau , Osman Çelik , Hüseyin Öztürk (Soner dk. 46 ), Hasan Kılıç , Cihan Kahraman (Berk dk. 71 ), Yasin Öztekin , Tolcay Ciğerci (Tallo dk. 75 ), Moryke Fofana , Tomane
Yedekler: Alp, Yunus, Recep, Ensar, Melih, Polat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Menemenspor: Batuhan Şen , Sinan Akgöl , Kerem Paykoç , Seyfettin Yaşar , Emre Adıgüzel , Abdoulaye Cisse , Himmet Ertürk (Mahmut dk. 90+2 ?), Mahamadou Ba , Abdullah Aydın (Cem dk. 89 ?), Batuhan Kırdaroğlu (Gomes dk. 73 ), Ahmet Sagat (Kehinde dk. 89 ?)
Yedekler: Murat, Sabbah, Emre Özer, Harisson, Emir
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: Tomane (dk. 5), Seyfettin (dk. 34 k.k.) (Samsunspor), Cisse (dk. 10), Ahmet (dk. 45 pen., dk. 82), Emre (dk. 54) (Menemenspor)