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Samsunspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ve Adanaspor karşılaşıyor. Peki, Samsunspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Samsunspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Samsunspor-Adanaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Samsunspor evinde 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor. Samsunspor, bu sezon, 16 maçta 30 puan topladı ve 3. sıradaki yerini aldı. Adanaspor ise 14 maçta 15 puan topladı ve 15. sırada bulundu. Peki, Samsunspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Samsunspor-Adanaspor maçı, saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Seyfettin Ünal ve Baran Eraslan üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesinde TRT ve Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Ligde bu hafta oynanacak Samsunspor-Adanaspor maçı da bugün saat 19.00'da TRT Spor'da ve beIN SPORTS MAX HD 1'de futbolseverler ile buluşacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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