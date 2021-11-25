Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Adanaspor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Adanaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Adanaspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Oğuz Terzi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.