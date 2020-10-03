TFF 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor, evinde Akhisarspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor, 6. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Akhisarspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor. Peki, Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasın oynanan Samsunspor - Akhisarspor maçı, 4 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşacak olan rakipler, mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin hakemi, Sarper Barış Saka olacak. Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Ferdi Karadoruk üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 4 Ekim Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan Samsunspor - Akhisarspor maçı ise TRT Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.