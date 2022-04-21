Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle | Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Samsunspor - Altınordu maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Kapluhan yapıyor.

SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Samsunspor - Altınordu maçı, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

2. ALİ ÜLGEN

4. YUNUS EMRE ÇİFT

44. BERK TAŞKIN

66. MELİH ALTIKULAÇ

39. ENSAR ARSLAN

10. VUKAN SAVICEVIC

97. POLAT YALDIR

70. MORYKE FOFANA

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

55. HASAN KILIÇ

ALTINORDU İLK 11

1. ALİ EMRE YANAR

18. RIDVAN KOÇAK

11. ALİ DERE

2. VOLKAN FINDIKLI

55. ERDİ DİKMEN

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

77. FEYTTULLAH GÜRLÜK

17. RECEP AYDIN

52. HÜSAMETTİN YENER

5. METEHAN YİLMAZ

7. ŞEREF ÖZCAN