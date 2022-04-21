Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle | Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle | Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle | Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Samsunspor - Altınordu maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Kapluhan yapıyor.
SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Samsunspor - Altınordu maçı, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SAMSUNSPOR İLK 11
1. NURULLAH ASLAN
2. ALİ ÜLGEN
4. YUNUS EMRE ÇİFT
44. BERK TAŞKIN
66. MELİH ALTIKULAÇ
39. ENSAR ARSLAN
10. VUKAN SAVICEVIC
97. POLAT YALDIR
70. MORYKE FOFANA
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES
55. HASAN KILIÇ
ALTINORDU İLK 11
1. ALİ EMRE YANAR
18. RIDVAN KOÇAK
11. ALİ DERE
2. VOLKAN FINDIKLI
55. ERDİ DİKMEN
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
77. FEYTTULLAH GÜRLÜK
17. RECEP AYDIN
52. HÜSAMETTİN YENER
5. METEHAN YİLMAZ
7. ŞEREF ÖZCAN