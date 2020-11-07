Ramo 19. bölüm full izle, son bölüm izle! Ramo 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Belediye otobüsünde korku dolu anlar! telefonda pozitifim dedi ortalık karıştıBaşakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI İZLEBUSKİ çalışmaları hızlandırdı! dereler taşmaması için temizleniyorKüçükçekmece'de Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kaldıİstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendiBilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den salgınla mücadele denetimi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde Pazar maçları arasında Samsunspor ile Altınordu maçı bulunuyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Milyonlarca futbolseverin takipçisi olduğu 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçları arasında bulunan Samsunspor - Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Samsunspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Samsunspor, 8 maçta 15 puan toplayarak 4'üncü sırada yerini aldı. Altınordu ise 7 maçta 13 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor. Zirve yarışında kritik bir maç olan Samsunspor - Altınordu maçı, haftanın dikkat çekici maçlarından birisi olarak görülüyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında Samsunspor - Altınordu karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek. 

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Samsunspor - Altınordu maçı da 8 Kasım Pazar saat 16.00'da TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT