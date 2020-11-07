TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Milyonlarca futbolseverin takipçisi olduğu 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçları arasında bulunan Samsunspor - Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Samsunspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Samsunspor, 8 maçta 15 puan toplayarak 4'üncü sırada yerini aldı. Altınordu ise 7 maçta 13 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor. Zirve yarışında kritik bir maç olan Samsunspor - Altınordu maçı, haftanın dikkat çekici maçlarından birisi olarak görülüyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında Samsunspor - Altınordu karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Samsunspor - Altınordu maçı da 8 Kasım Pazar saat 16.00'da TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.