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Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Ankaragücü takımları karşılaşacak. Peki Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Ankaragücü takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Ankaragücü maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Ankaragücü maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ile Kemal Elmas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Yakup Özhan görev alacak.

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