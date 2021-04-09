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Samsunspor - Balıkesirspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 29.hafta mücadelesinde Samsunspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolsever Samsunspor - Balıkesirspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Samsunspor - Balıkesirspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

Futbol heyecanının aralıksız sürdüğü TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Samsunspor ,düşme potasının 3 puan üzerinde yer alan Balıkesirspor'u konuk edecek.

SAMSUNSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak olan maç 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor HD'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak.

SAMSUNSPOR  - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Samsunspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Samsunspor- Balıkesirspor maçı canlı izle

Tayfun Altuntaş
Editör
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