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Samsunspor-Bandırmaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında zirve yarışındaki Samsunspor, evinde Bandırmaspor'u ağırlıyor. Peki, Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Samsunspor-Bandırmaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 37 puanla 3'üncü sırada bulunan Samsunspor, bu sezon üst lige çıkması öngörülen takımlar arasında yer alıyor. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsun ekibi, son 6 maçtır ligde kayıp yaşamadı. 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Ertuğrul Sağlam ve ekibi, son mağlubiyetini Bursaspor'a karşı deplasmanda aldı. 

Bandırmaspor ise inişli çıkışlı formuna devam ediyor. Bandırmaspor, ligde 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Bandırmaspor 5 Şubat Cuma günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda ligin 20. hafta maçında kozlarını paylaşacaklar.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Samsunspor-Bandırmaspor maçı da TRT Spor'dan 5 Şubat Cuma günü saat 19.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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