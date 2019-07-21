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Samsunspor Bolu’da güç depoladı

SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.

Samsunspor Bolu’da güç depoladı

SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, sabah yaptığı antrenmanda güç depoladı. Bolu'da kampa giren Samsunspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çalıştı. Gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 orta oyun ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla son buldu.

Antrenmanı Genel Menajer Mustafa Aztopal ile Teknik Menajer Yücel Uyar ile birlikte taraftarlar da izledi.

Samsunspor Bolu’da güç depoladı

Samsunspor Bolu’da güç depoladı

Kaynak: İHA

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