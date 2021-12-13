TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Samsunspor ile Boluspor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Samsunspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SAMSUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Boluspor maçı 15 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Boluspor maçı TRT Sport'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Boluspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Aydın görev al