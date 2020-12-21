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Samsunspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki, Samsunspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Samsunspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile Boluspor karşılaşıyor. Haftanın son maç gününde oynanacak olan, iki takımın mücadelesi hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Bu sezon 1. Lig'de evinde 4 maçtır kaybetmeyen Samsunspor, geçtiğimiz hafta Balıkesirspor deplasmanından da galibiyetle ayrıldı. Boluspor ise ligde son olarak Bandırmaspor'a kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Samsunspor, 14 maçta 24 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korurken Boluspor, 13 maçta 13 puana sahip olarak 14. sırada yer aldı. Peki,  Samsunspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Samsunspor-Boluspor maçı, bugün saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi, hakem Emre Malok yönetecek. Emre Malok'un yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Murat Altan üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Samsunspor-Boluspor arasında oynanacak mücadelede bugün saat 16.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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