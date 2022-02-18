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Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç Sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Samsunspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç Sonucu

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Yılport Samsunspor: 5 - Altaş Denizlispor: 0

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç Sonucu

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift (Dk. 72 Berk Taşkın), Tomane, Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 72 Kayamba), Junior Tallo (Dk. 46 Tolcay Ciğerci), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 65 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 74 Recep Burak Yılmaz)

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 46 Aissati), Mustafa Çeçenoğlu, Schwechlen (Dk. 62 Oğuz Yılmaz), Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 68 Bünyamin Balat), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 62 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 71 Darri)

Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç Sonucu

Goller: Dk. 2 Tomane, Dk. 24, 58 ve 70 Yasin Öztekin, Dk. 28 Fofana (Yılport Samsunspor)

Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç Sonucu

Sarı kartlar: Dk. 33 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 73 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç Sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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