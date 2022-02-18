Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Samsunspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor – Denizlispor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor – Denizlispor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.