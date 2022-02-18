Adanaspor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Manisa FK – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Rezede ne demek, TDK'ya göre Rezede kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Vural BiyografisiKırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Kırmızı Oda final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yapıyor?Ankaragücü – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Bursa'da hava aracı düştü ihbarı! Bölgeye ekipler sevk edildiGelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Balıkesirspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Mersin'de kocasını patronuyla aldattı! Yaptığı bununla da kalmadı, kocasına hayat kadını ayarladı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Samsunspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Samsunspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Samsunspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Samsunspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor – Denizlispor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor – Denizlispor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT