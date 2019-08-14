Samsunspor Erzurum kampındaki ilk antrenmanını yaptı

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesi ikinci etap çalışmaları için dün geldiği Erzurum'da bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri, 5'e 2 çalışma ve dayanıklılık çalışmasının ardından son buldu. Okan Dernek ise Fizyoterapist Erdoğan Akçiçek ve Oğuzhan Şimşek gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Kampa U19 Takımı'ndan Akın Demirtaş ve Özcan Delibaş da katıldı.

Öte yandan kırmızı-beyazlıların Erzurum kampındaki ilk idmanını Samsun'dan gelen Samsunspor Aileler Platformu üyeleri de izledi. Taraftarlarımız teknik heyet ve futbolcularımıza başarılar dileyerek moral verdi.

Kaynak: İHA