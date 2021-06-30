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Samsunspor Esin Hakaj ile anlaşma sağladı!

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Samsunspor Esin Hakaj ile sözleşme imzaladı. FK Partizani takımında oynayan 24 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Kırmızı beyazlı ekip oyuncuyla anlaştığını resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Samsunspor Esin Hakaj ile anlaşma sağladı!

Geçtiğimiz sezon Play-Off mücadelesine katılarak Süper Lig'e çıkmanın eşiğinden dönen Samsunspor yaz transfer sezonunda oldukça hareketli. Şimdiye kadar birçok ismi kadrosuna katan kırmızı beyazlı ekip Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani takımının oyuncusu Esin Hakaj ile de sözleşme imzaladı. 

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Kulübümüz, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Esin Hakaj ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" açıklamalarına yer verildi. 

9 TRANSFER YAPILDI

Karadeniz ekibi bu transfer döneminde şimdiye kadar Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani'den kanat forvet Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen ve FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj'ı transferlerini yaptı. 

Esin Hakaj geçen sezon oynadığı FK Partizani takımında 38 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

Samsunspor Esin Hakaj ile anlaşma sağladı!

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