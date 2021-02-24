Samsunspor- Eskişehirspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 23.haftasında Samsunspor- Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen mücadeleyi takip etmek isteyenler Samsunspor- Eskişehirspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalar yapıyor.
TFF 1.Lig'de 34 maç sonra galip gelen Eskişehirspor ile Süper Lig'e çıkma yarışı veren Samsunspor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler araştırmalarda bulunuyor.
SAMSUNSPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Samsunspor ile Eskişehirspor arasında oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
SAMSUNSPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
SAMSUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Samsunspor: Nurullah Aslan ,Caner Arıcı , Veli Çetin, Brice Dja Djedje ,Mücahit Albayrak ,Kevin Boli , İlyas Kubilay Yavuz, Jugurtha Hamroun, Gökhan Karadeniz ,Yasin Öztekin, Mathias Coureur
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Onur Bayramoğlu,Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Sunday Alimi.