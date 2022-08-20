Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Samsunspor - Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor - Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Samsunspor - Eyüpspor maçı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Akıncık yapacak.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Samsunspor - Eyüpspor maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ