Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor- Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor- Eyüpspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki taraftarlar tarafından merak edildi. Haberimizde maç için canlı izleme linklerine yer verdik.

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç, 17 Nisan 2022 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Anıl Usta yapacak.

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1CANLI YAYIN İZLE LİNKİ