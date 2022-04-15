Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor- Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç, 17 Nisan 2022 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Anıl Usta yapacak.

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

22. ALAADDİN OKUMUŞ

28. SONER GÖNÜL

88. OSMAN ÇELİK

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

55. HASAN KILIÇ

8. CİHAN KAHRAMAN

10. VUKAN SAVICEVIC

14. JOEL KAYAMBA NGANDU

70. MORYKE FOFANA

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

EYÜPSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

4. YALÇIN KILINÇ

9. UMUT BULUT

27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA

21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

23. TİMUR TEMELTAŞ

88. BEKİR YILMAZ

29. OLIVIER THILL

39. MANANGA JONATHAN BUATU

53. BÜLENT UZUN

93. STRAHIL VENKOV POPOV