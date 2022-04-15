Samsunspor- Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Samsunspor- Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor- Eyüpspor maçı canlı izle | Samsunspor- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç, 17 Nisan 2022 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Anıl Usta yapacak.
SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SAMSUNSPOR İLK 11
1. NURULLAH ASLAN
22. ALAADDİN OKUMUŞ
28. SONER GÖNÜL
88. OSMAN ÇELİK
19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU
55. HASAN KILIÇ
8. CİHAN KAHRAMAN
10. VUKAN SAVICEVIC
14. JOEL KAYAMBA NGANDU
70. MORYKE FOFANA
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES
EYÜPSPOR İLK 11
25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
4. YALÇIN KILINÇ
9. UMUT BULUT
27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA
21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
23. TİMUR TEMELTAŞ
88. BEKİR YILMAZ
29. OLIVIER THILL
39. MANANGA JONATHAN BUATU
53. BÜLENT UZUN
93. STRAHIL VENKOV POPOV