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Samsunspor - İstanbulspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Samsunspor - İstanbulspor maçı CANLI İZLE

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - İstanbulspor mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Serkan Tokat tarafından yönetilecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Bersan Duran üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Samsunspor - İstanbulspor mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Samsunspor: Nurullah, Caner, Yamedgo, Yalçın, Kerem, Oğuz, Muhsin, Kubilay, Guido, Burak, Nadir

İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Eslem Öztürk, Rroca, Levent Ayçiçek, Abazaj, Diouf

Onur Çelik
Spor Editörü


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