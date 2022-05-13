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Samsunspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Samsunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Samsunspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Samsunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Samsunspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Samsunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Samsunspor- İstanbulspor maçı 14 Mayıs  2022 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı  hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Deniz Caner Özaral yapıyor.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten  şifreli olarak izlenebiliyor. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SAMSUNSPOR İLK 11

26. ALP TUTAR
2. ALİ ÜLGEN
4. YUNUS EMRE ÇİFT
10. VUKAN SAVICEVIC
19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU
20. MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI
24. GADJI CELI CARMEL JUNIOR TALLO
66. MELİH ALTIKULAÇ
70. MORYKE FOFANA
88. OSMAN ÇELİK
97. POLAT YALDIR

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
9. İBRAHİM YILMAZ
10. EDUART RROCA
13. OĞUZHAN BERBER
14. EMRECAN UZUNHAN
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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