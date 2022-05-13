Samsunspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Samsunspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Samsunspor- İstanbulspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Deniz Caner Özaral yapıyor.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SAMSUNSPOR İLK 11

26. ALP TUTAR

2. ALİ ÜLGEN

4. YUNUS EMRE ÇİFT

10. VUKAN SAVICEVIC

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

20. MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI

24. GADJI CELI CARMEL JUNIOR TALLO

66. MELİH ALTIKULAÇ

70. MORYKE FOFANA

88. OSMAN ÇELİK

97. POLAT YALDIR

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

9. İBRAHİM YILMAZ

10. EDUART RROCA

13. OĞUZHAN BERBER

14. EMRECAN UZUNHAN

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR