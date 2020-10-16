TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Haftanın ilk maçlarından birisi Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Geçtiğimiz yıl bir alt ligde mücadele eden Samsunspor, bu yıl TFF 1. Lig'de sezona iyi bir giriş yaptı. Samsun ekibi, çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise ligde tek kayıp ve 9 puanla lider konumda. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - İstanbulspor mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Serkan Tokat tarafından yönetilecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Bersan Duran üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Samsunspor - İstanbulspor mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

SAMSUNSPOR VE İSTANBULSPOR'UN 37. RANDEVUSU

Daha önce 36 kez karşılaşan Samsunspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kırmızı-beyazlıların 12, İstanbulspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 15 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 18 karşılaşmada ise Samsunspor'un 6, İstanbulspor'un da 5 galibiyeti bulunuyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor ile İstanbulspor son olarak 8 Nisan 2018 tarihinde 19 Mayıs Stadyumu'mda karşı karşıya gelmiş, maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Samsunspor o sezon Denizlispor'un 2 puan gerisinde 36 puan ile TFF 2. Lig'e düşmüştü.

İstanbulspor bu sezon 4 maçta topladığı 9 puan ile averajla lig lideri konumunda bulunurken, Samsunspor ise 4 maçta topladığı 8 puan ile 5. sırada bulunuyor. Cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek 2 takımın maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.