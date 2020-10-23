TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor - Keçiörengücü maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, ligde bir üst lige çıkma mücadelesi veren iki takımda sıralamanın üst sıralarında bulunuyor. İki takımında puanları birbirine yakın olarak görülüyor. Keçiörengücü 13 puanla 3. sırada bulunurken Samsunspor, 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Samsunspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Samsunspor ve Keçiörengücü karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Samsunspor - Keçiörengücü maçı da 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. MAÇ

TFF 1. Lig'in 7. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü resmi müsabakalarda 6. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ile Keçiörengücü daha önce 5 kez karşı karşıya geldiler. 2 takım arasında oynanan 5 karşılaşmada Samsunspor ve Keçiörengücü'nün ikişer galibiyetleri bulunuyor. Takımlar arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin iddialı 2 takımı daha önce Samsun'da 2 kez karşı karşıya geldiler. Samsun'un ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmanın 1'ini Samsunspor, 1'ini de Keçiörengücü kazandı. Kırmızı-beyazlılar Samsun'da oynanan karşılaşmalarda toplam 3 gol atarken, Keçiörengücü ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

En son 3 Nisan 2019'da o zamanki adıyla TFF 2. Lig'de karşılaşan Samsunspor-Keçiörengücü mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. O sezon 76 puanla şampiyon olarak direkt TFF 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü'nün yanı sıra 73 puan toplayan Samsunspor ligi 3'üncü sırada bitirmiş ve play-off'larda Sakaryaspor'a elenmişti.

Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere toplam 6 gol kaydetti. Keçiörengücü ise Samsunspor filelerine 5 gol gönderebildi. Bu sezon geride kalan 6 haftada Keçiörengücü 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Rakip filelere 6 gol gönderen Keçiörengücü, kalesinde ise 2 gol gördü. Samsunspor ise geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayabildi. Rakip filelere 7 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.