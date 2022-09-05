Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Manisa FK arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor - Manisa FK maçı canlı izle | Samsunspor - Manisa FK TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 4.haftasındaki Samsunspor - Manisa FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Suat Güz yapıyor.
SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE
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Spor Toto 1.Lig’in 4.haftasındaki Samsunspor - Manisa FK maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.