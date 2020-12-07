Samsunspor - Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Samsunspor - Menemenspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Samsunspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Menemenspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Samsunspor, 11 maçta topladığı 20 puan ile 5. sırada yer alıyor. Menemenspor ise 11 maçta 13 puana ulaşarak 11. sırada bulunuyor. Peki, Samsunspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Samsunspor - Menemenspor mücadelesi, 8 Aralık Salı günü saat 19.00'da futbolseverler ile buluşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin karşılaşmasını hakem, Mert Güzenge yönetecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Burak Cansız üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Samsunspor - Menemenspor maçı da Salı günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.