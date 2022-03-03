Samsunspor – Menemenspor maçı canlı izle | Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Samsunspor – Menemenspor maçı canlı izle | Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Menemenspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Samsunspor – Menemenspor maçı canlı izle | Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor – Menemenspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü Samsun'daki19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Maçı hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Fevzi Erdem Akbaş görev alıyor.
SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebiliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SAMSUNSPOR İLK 11
93. AYKUT ÖZER
75. TALHA ÜLVAN
19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU
88. OSMAN ÇELİK
3. HÜSEYİN ÖZTÜRK
8. CİHAN KAHRAMAN
55. HASAN KILIÇ
7. TOLCAY CİĞERCİ
70. MORYKE FOFANA
23. YASİN ÖZTEKİN
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES
MENEMENSPOR İLK 11
1. BATUHAN AHMET ŞEN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
6. MAHAMADOU BA
11. AHMET SAĞAT
13. ABDOULAYE CISSE
28. ABDULLAH AYDIN
37. KEREM PAYKOÇ
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
77. SİNAN AKGÖL