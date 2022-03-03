Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Menemenspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Samsunspor – Menemenspor maçı canlı izle | Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor – Menemenspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü Samsun'daki19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Maçı hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Fevzi Erdem Akbaş görev alıyor.

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SAMSUNSPOR İLK 11

93. AYKUT ÖZER

75. TALHA ÜLVAN

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

88. OSMAN ÇELİK

3. HÜSEYİN ÖZTÜRK

8. CİHAN KAHRAMAN

55. HASAN KILIÇ

7. TOLCAY CİĞERCİ

70. MORYKE FOFANA

23. YASİN ÖZTEKİN

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

6. MAHAMADOU BA

11. AHMET SAĞAT

13. ABDOULAYE CISSE

28. ABDULLAH AYDIN

37. KEREM PAYKOÇ

54. BATUHAN KIRDAROĞLU

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

77. SİNAN AKGÖL