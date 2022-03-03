Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Menemenspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Samsunspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor – Menemenspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR – MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor – Menemenspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Fevzi Erdem Akbaş görev alacak.