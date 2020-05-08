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Samsunspor taraftarından 'sağlık çalışanları'na destek

SAMSUNSPOR taraftarları, "Canımıza can kattınız" pankartı ile hastane önünde sağlık çalışanlarına moral verdi.

Samsunspor taraftarından 'sağlık çalışanları'na destek

SAMSUNSPOR taraftarları, "Canımıza can kattınız" pankartı ile hastane önünde sağlık çalışanlarına moral verdi.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Samsunspor'un Şirinler Taraftar Grubu, "Canımıza can kattınız" pankartı açtı, "Fahrettin Koca ve sağlıkçılar, işte gerçek kahramanlar" tezahüratında bulundu. Grup, dışarıya çıkarak alkışla karşılık veren sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

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Kaynak: DHA




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