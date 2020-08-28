Süper Lig'de geçen sezonun ikincisi Trabzonspor, TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan bir başka Karadeniz ekibi olan Samsunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisinde iki takımda yeni sezon öncesi birbirlerini deneme şansı bulacak. Yeni sezonda Süper Lig'e yükselme hedefiyle TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Trabzonspor mücadelesi, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlama vuruşunu yapacak. Mücadele, Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma hakkında güncel bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadelesi olan Samsunspor - Trabzonspor maçı, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

İki takımda henüz maç kadrosu girmiş değil.