TFF 1. Lig'de 11. haftanın Pazar günü oynanacak son maçı Samsunspor ile Tuzlaspor arasında gerçekleşecek. Maç öncesi iki takım hakkındaki son bilgilere haberimizde yer verdik. 1. Lig'e bu sezon yükselen iki takımda ligin üst sıralarında zirve mücadelesi veriyor. Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor, ligin en flaş ekiplerinden birisi olmayı başardı. İstanbul ekibi, ligde son hafta Bandırmaspor'a 6-0 kaybetse de 18 puanla liderden 2 puan uzak 4. sıradaki yerini koruyor. Samsunspor ise son iki maçından beraberlikle ayrıldı ve Türkiye Kupası'ndan elendi. Ancak Samsun ekibi, Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Tuzlaspor maçı, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Mehmet Ali Akkor üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Samsunspor - Tuzlaspor maçı da Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.