TFF 1. Lig'in ikinci haftasının son maçında, ligin yeni ekibi Samsunspor, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Sezonun ilk haftasında Altay deplasmanına çıkan Samsun ekibi, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Ümraniyespor ise ilk haftada kendi evinde Bandırmaspor'u ağırlamış ve zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Bu hafta iki takımda kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci haftanın son maçı, Samsunpor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Karşılaşma, 21 Eylül Pazartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Hasan Hüseyin Tetik ve Hüseyin Aylak yapacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen yayınlanıyor. Samsunspor - Ümraniyespor maçı da bugün, saat 19.00'da TRT Avaz kanalından naklen izleyicilerle buluşacak.