Samsunspor, Ümraniyespor maçının tekrarını istedi!

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor - Samsunspor mücadelesi, 2-2 sonuçlanmış ve maçın ardından Samsunspor tarafı karşılaşmanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurulacağını belirtmişti.

Samsun ekibi, tüm evrakları hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası tespiti ve maçın tekrarını istediğini belirtti.

Samsunspor Kulübü'nden başvuru hakkında yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 31 Ocak 2021 tarihinde oynanan B.S. Ümraniyespor - Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etki eden kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.